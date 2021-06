Demon Slayer: l'action game di CyberConnect 2 ha una data di lancio in Occidente

Dopo aver avuto conferma della data di uscita sul mercato giapponese, il publisher SEGA e lo sviluppatore CyberConnect 2 hanno ufficialmente annunciato che Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles arriverà molto presto anche in Occidente.

Sarà dunque SEGA a prendere il posto di Aniplex per la distribuzione del gioco in Europa e Nord America. La compagnia nipponica ha confermato che l'action game ispirato al manga di Koyoharu Gotōge sarà disponibile a partire dal 15 ottobre nelle versioni Standard Edition (59,99$) ed anche Digital Deluxe Edition (69,99$).

L'edizione digitale standard include una chiave di sblocco del personaggio per Tanjiro Kamado di Demon Slayer Academy come bonus. Tra i contenuti extra che potete ottenere acquistando digitalmente il gioco al lancio abbiamo anche le key per i personaggi di Giyu Tomioka e Shinobu Kocho.

La Digital Deluxe Edition include le chiavi per riscattare i personggi di Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira, oltre al costume in-game "Butterfly Mansion Patient Wear" per Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira; 8.000 Slayer Points; e l'accesso anticipato al gioco il 13 ottobre.

In attesa che il gioco faccia il suo debutto il 15 ottobre (appena un giorno dopo il lancio in Oriente), vi invitiamo a recuperare il nostro Speciale su Demon Slayer.