Demon Slayer: Akaza e Rui arrivano questa settimana con aggiornamento gratis

CyberConnect 2 e Aniplex hanno annunciato l'imminente arrivo del primo aggiornamento gratis per Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles, il videogioco dedicato alla celebre serie manga/anime molto popolare anche nel nostro paese.

L'update gratis sarà disponibile dal 4 novembre e includerà i personaggi giocabili di Akaza e Rui, altri quattro personaggi verranno poi pubblicati in futuro sempre tramite aggiornamento gratuito. V-Jump ha anche pubblicato un video che mostra i due nuovi lottatori del roster in azione. Al momento non è chiaro se la data indicata sia valida anche per l'Occidente, il publisher SEGA ha parlato genericamente di fine ottobre o inizio novembre per la pubblicazione dell'update e considerando che ottobre è passato, possiamo aspettarci un lancio previsto entro breve.

Demon Slayer ha venduto oltre un milione di copie dal lancio avvenuto il 15 ottobre scorso su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC, ottima accoglienza commerciale dunque per il videogioco di Demon Slayer nonostante le recensioni non siano state del tutto positive. Sviluppato da CyberConnect 2 (già autori della serie Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm e di Dragon Ball Z Kakarot), Demon Slayer The Hinokami Chronicles è pubblicato in Giappone da Aniplex e in Europa e Stati Uniti da SEGA.