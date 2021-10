Demon Slayer combatte su PC e console: il picchiaduro tie-in è bello come un anime!

Dal team artefice di Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm, l'esperto collettivo di CyberConnect2, arriva Demon Slayer, il picchiaduro tie-in davvero bellissimo da vedere. Eccovi la nostra videorecensione!

Il nuovo progetto edito da SEGA e dedicato alla celebre serie manga e anime di Demon Slayer assume i contorni di un titolo dal potenziale notevole, ma in parte inespresso. L'opera di CyberConnect2 paga infatti lo scotto di essere "soltanto" la prima incarnazione di una più che probabile serie.

Non potendo attingere a contenuti pregressi, il tie-in di Demon Slayer propone un roster piuttosto limitato e una modalità Storia dalle sequenze free roaming anonime e ridondanti: gli emuli degli Ammazzademoni possono però fruire un sistema di combattimento particolarmente tecnico, specie per gli standard dei picchiaduro in arena. L'indubbio fiore all'occhiello dell'opera è però rappresentato dalla sua direzione artistica, capace di trasporre a schermo le attività dei protagonisti ricreandone i modelli poligonali e gli effetti particellari degli attacchi con una cura maniacale.

Per tutti gli approfondimenti sui contenuti ludici, narrativi e strettamente grafici del titolo, oltre al video che campeggia a inizio articolo trovate su queste pagine la nostra recensione di Demon Slayer a firma di Antonello "Kirito" Bello.