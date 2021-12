Demon Slayer, nuovi DLC gratis in arrivo: Tamayo e Yushiro combattono nel nuovo trailer

Come promesso dalle pagine del periodico giapponese Famitsu, è tempo di nuovi ingressi nel roster del picchiaduro di CyberConnect2, con Tamayo e Yushiro in arrivo in Demon Slayer: The Hinokami Chronicles.

Personaggi di rilievo all'interno del mondo creato dalla fantasia e dalle matite del mangaka Koyoharu Gotoge, questi ultimi rappresentano alleati preziosi per il protagonista di Demon Slayer. Nel tentativo di rendere nuovamente umana la sorella minore, trasformatasi in demone in seguito a tragici eventi, Tanjiro Kamado troverà infatti nella ricercatrice e nel suo assistente preziose figure di riferimento, dotate di preziose conoscenze sullo strano mondo che lo circonda.



Tamayo e Yushiro non potevano dunque mancare nel roster di Demon Slayer: The Hinokami Chronicles, con il picchiaduro che è infatti pronto ad accoglierli nel suo terzo grande aggiornamento. In vista del loro ingresso nell'arena, il team di CyberConnect2 ha deciso di offrire un primo assaggio dei rispettivi stili di combattimento, grazie al trailer che trovate in apertura a questa news.

Dopo l'ingresso di Yahaba e Susamaru in Demon Slayer: The Hinokami Chronicles, i giocatori impegnati nel picchiaduro possono dunque prepararsi a padroneggiare le abilità speciali di due nuovi personaggi. Per il momento, manca ancora una data di uscita precisa per il DLC, che sarà reso disponibile in maniera del tutto gratuita. In attesa di maggiori dettagli in merito alla release, ricordiamo che il terzo grande update di Demon Slayer: The Hinokami Chronicles includerà anche il personaggio di Enmu.