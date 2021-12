Demon Slayer: Enmu, Tamayo e Yushiro debuttano con il nuovo aggiornamento gratis

Come riportato nell'ultimo numero di Weekly Jump, il terzo aggiornamento gratis di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles arriverà a metà dicembre (almeno in Giappone) e introdurrà i personaggi giocabili di Enmu e la coppia Tamayo & Yushiro.

Con Enmu e Tamayo & Yushiro si conclude l'aggiunta di personaggi extra al roster di Demon Slayer, almeno per il momento. Gli sviluppatori avevano promesso sei nuovi ingressi, il primo aggiornamento ha introdotto Akaza e Rui a inizio novembre mentre a fine novembre è stato pubblicato il secondo update con Yahaba and Susamaru, infine il terzo aggiornamento gratis arriverà come detto a metà dicembre, aspettiamo di scoprire la data di lancio per il mercato occidentale.

Questo non vuol dire ovviamente che non arriveranno altri contenuti per il gioco, ricordiamo inoltre che il secondo aggiornamento ha introdotto anche la modalità 60fps in Demon Slayer The Hinokami Chronicles, altre aggiunte legate al gameplay potrebbero quindi fare la loro comparsa nel prossimo futuro.

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles è uscito a metà ottobre riscuotendo un buon successo e vendendo oltre un milione di copie, grazie ovviamente anche la traino della serie anime/manga molto popolare non solo in Giappone ma anche in Europa e negli Stati Uniti.