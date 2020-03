Demon Slayer su PS4, trailer: lo sviluppo affidato agli autori Dragon Ball Z Kakarot!

Come promesso dai vertici di Aniplex, nella giornata odierna, domenica 22 marzo, sono giunte nuove informazioni sul gioco PS4 a tema Demon Slayer, celebre manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge.

Nello specifico, durante un appuntamento streaming trasmesso in diretta dalla Compagnia, è stato finalmente trasmesso il primo trailer ufficiale di Demon Slayer: Kimestsu no Yaiba - Hinokaami Keppuutan! A rilanciare l'estratto della diretta è l'utente Twitter "pKjd", tramite il cinguettio che potete trovare direttamente in allegato a questa news. In allegato al Tweet è infatti possibile visionare il filmato dedicato al gioco PlayStation 4 di Demon Slayer.

Il video, purtroppo, è piuttosto breve e disponibile in esclusivamente in lingua giapponese, ma del resto la pubblicazione del titolo tratto da Kimetsu no Yaiba è stata per ora confermata esclusivamente per il mercato nipponico. È comunque possibile dare un primo sguardo al protagonista Tanjiro Kamado e a quello che sarà lo stile grafico della produzione firmata da Aniplex. Il trailer conferma inoltre l'esclusività PlayStation 4 e l'indicazione del 2021 come finestra di lancio. Ad occuparsi del progetto sarà il team di CyberConnect 2, già autore di Dragon Ball Z: Kakarot.



Secondo quanto riportato sino ad ora in merito alle caratteristiche del gioco PS4 di Demon Slayer, ricordiamo che il giocatore vestirà i panni del giovane Tanjiro Kamago, in quello che viene descritto come un "Demon-Slyer Battle Action".