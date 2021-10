Demon Slayer, la furia di Tanjiro Kamado: trailer di lancio per The Hinokami Chronicles

Aperto l'Early Access di Demon Slayer: The Hinokami Chronicles, il videogioco dedicato all'immaginario di Kimetsu no Yaiba è ormai pronto a conquistare gli appassionati dell'opera manga di Koyoharu Gotoge.

Trasposizione che rispecchia lo stile dell'omonimo anime dei record, il picchiaduro firmato dagli autori di Dragon Ball Z: Kakarot sarà disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S a partire da domani, venerdì 15 ottobre. Per celebrare l'imminente debutto, CyberConnect 2 e SEGA hanno pubblicato un dinamico trailer di lancio, interamente dedicato al protagonista Tanjiro Kamado.

Come noto, la modalità Avventura di Demon Slayer: The Hinokami Chronicles consentirà di ripercorrere le tappe principali della storia originale. Colpito da una tragica perdita e dalla trasformazione dell'amata sorella Nezuko Kamado in un Demone, il giovane Tanjiro decide di partire alla ricerca di una cura. Un cammino che lo condurrà a divenire lui stesso un Cacciatore di Demoni, finendo coinvolto nella violenta disputa che vede opporsi i Nove Pilastri e le Dodici Lune Demoniache. All'insegna della libertà più assoluta, l'intero roster di Demon Slayer: The Hinokami Chronicles torna poi in azione per scontri personalizzati, con una vasta scelta di eroi e villain.

Per tutti i dettagli sul perché imbracciare la lama Ammazzademoni, vi rimandiamo alla video recensione di Demon Slayer: The Hinokami Chronicles