Demon Slayer: il gioco di CyberConnect2 esce ad ottobre in Giappone

Aniplex e CyberConnect2 stanno continuando ad aggiorarci in maniera regolare sulle new entry del roster di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles, tuttavia non è ancora stata diffusa la data di lancio del picchiaduro ispirato all'omonimo manga di Koyoharu Gotōge.

Pur non essendoci stati annunci, la finestra di lancio del gioco è ugualmente emersa grazie al materiale presente all'interno del packaging del Blu-ray di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie – Mugen Train, film che fa da seguito alla serie animata del 2019. Qui viene infatti specificato che il picchiaduro di CyberConnect2 sarà lanciato sul mercato giapponese a partire dal mese di ottobre nei formati PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, e Xbox One. Sappiamo che Aniplex ha avviato i lavori per una traduzione in inglese del gioco per la distribuzione del titolo in altre regioni dell'Asia, ma in questo caso non è presente alcune indicazione temporale.

Al momento non c'è alcun aggiornamento per quanto concerne l'eventuale arrivo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles in Nord America ed Europa. Il fatto che Aniplex abbia investito in una traduzione in inglese lascia in ogni caso ben sperare circa l'arrivo del picchiaduro in Occidente. Se ve lo foste persi, eccovi l'ultimo trailer del gioco dedicato ai personaggi di Kimetsu Gakuen - Tanjiro Kamado, Kimetsu Gakuen - Nezuko Kamado e Kimetsu Gakuen - Giyu Tomioka.