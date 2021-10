Demon Slayer, il gioco è già un successo: un milione di copie per The Hinokami Chronicles

Celebrata con l'immancabile trailer di lancio di Demon Slayer: The Hinokami Chronicles, la ricerca di vendetta di Tanjiro Kamado ha finalmente preso il via anche nell'universo videoludico.

Dopo aver conquistato milioni di appassionati di manga e anime, l'opera di Koyoharu Gotoge si è rivelata essere uno straordinario fenomeno pop, in grado di rivaleggiare con icone del settore, incluso l'immortale One Piece. Non sorprende dunque constatare che il primo videogioco ispirato a Demon Slayer abbia saputo catalizzare l'attenzione di un ampio pubblico.

Esordito a metà ottobre, Demon Slayer: The Hinokami Chronicles ha in particolare già superato la soglia del milione di copie vendute. Un risultato raggiunto grazie alle performance commerciali del picchiaduro sul mercato retail e digitale globale. Sviluppato da CyberConnect 2, già autori di Dragon Ball Z: Kakarot e Dragon Ball FighterZ, il titolo propone sia una modalità avventura, per rivivere gli eventi cardine del viaggio di Tanjiro Kamado e della sorella Nezuko, sia una modalità dedicata interamente agli scontri in libertà tra i membri dell'ampio roster.

Ricordiamo che presto dovrebbe giungere un nuovo aggiornamento principale per il picchiaduro, volto a introdurre due nuovi combattenti gratis in Demon Slayer: The Hinokami Chronicles. Al momento manca una data precisa, ma l'update è atteso tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre.