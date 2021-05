Demon Slayer: Kyojuro Rengoku si aggiunge al roster del videogioco

Il roster del videogioco di Demon Slayer (Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan in Giappone) continua a espandersi con nuovi personaggi, l'ultimo annuncio in ordine di tempo sulle pagine della rivista Weekly Jump è Kyojuro Rengoku.

Ma chi è Kyojuro Rengoku di Demon Slayer? E' uno dei cacciatori di demoni più forte in assoluto, membro della famiglia Rengoku, una delle più antiche tra i cacciatori di demoni. Kyojuro è l'ultimo discendente di una dinastia leggendaria e come detto uno dei personaggi più amati della serie.

Kyojuro si aggiunge quindi ai nomi precedentemente annunciati, tra cui Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira, Giyu Tomioka, Sakonji Urokodaki, Sabito, Makomo e Shinobu Kocho, tutti presenti in forma giocabile nel videogioco di Demon Slayer.

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan è atteso per il 2021 in Giappone su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC (via Steam), al momento nessun publisher ha confermato l'arrivo del gioco in Europa e Nord America ma considerando l'enorme popolarità della saga in Occidente sembra difficile che il titolo possa restare confinato al solo mercato giapponese.

Il gioco è pubblicato in Giappone da Aniplex (sussidiaria di Sony Corporation) ed è sviluppato da CyberConnect 2, team autori di molti giochi basati su anime e manga come Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm e il più recente Dragon Ball Z Kakarot.