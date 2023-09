Demon Slayer Mezase! Saikyou Taishi! annunciato per Switch ma non è quello che pensate

Mentre tutto il mondo aspetta l'annuncio di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2, il publisher giapponese Aniplex stupisce tutti annunciando Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Mezase! Saikyou Taishi!. Di cosa si tratta? Sicuramente non del videogioco che state pensando...

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! è un board game ambientato nell'universo di Demon Slayer. Esatto, un gioco da tavolo digitale che permetterà fino a quattro giocatori (in locale e online) di sfidarsi si una sorta di tabellone che riprende le principali location della celebre serie manga/anime. Tra dadi e carte imprevisti, i giocatori dovranno superare una serie di ostacoli prima di giungere al traguardo, in un moderno "gioco dell'oca" rivisitato per l'occasione.

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Mezase! Saikyou Taishi! è atteso per il 2024 in Giappone solo su Nintendo Switch, al momento non ci sono conferme riguardo il possibile debutto in Occidente. Vero che Demon Slayer è una serie popolarissima in Europa e negli Stati Uniti ma la tipologia di gioco potrebbe rappresentare un ostacolo per la localizzazione in lingua inglese, con numerosi dialoghi, istruzioni, menu e testi da tradurre.

In apertura trovate il primo trailer di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Mezase! Saikyou Taishi!: cosa ne pensate, lo vedremo mai dalle nostre parti?