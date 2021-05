Demon Slayer: Murata si presenta in un nuovo trailer

Aniplex e CyberConnect 2 hanno annunciato un nuovo personaggio giocabile nella modalità Versus di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan: si tratta di Murata, presentato con un trailer che potete visualizzare in apertura.

Qui sotto potete vedere un artwork del personaggio basato sul modello 3D sviluppato appositamente da CyberConnect 2 per il gioco. Murata si aggiunge ad un roster piuttosto variegato che al momento include nomi come Tanjiro Kamado (Hinokami Kagura), Kyojuro Rengoku, Shinobu Kocho, Sabito, Makomo, Sakonji Urokodaki, Giyu Tomioka, Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira, Tanjiro Kamado e Nezuko Kamado.

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan è atteso per il 2021 in Giappone, SEGA pubblicherà la versione inglese in Asia con il titolo Demon Slayer The Hinokami Chronicles, al momento non ci sono certezze riguardo il lancio in Europa ma la versione asiatica presenterà testi e audio in giapponese e inglese, cosa che renderebbe dunque più semplice una localizzazione per il nostro continente

Il gioco di Demon Slayer uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam, una moltitudine di piattaforme che anche in questo caso farebbe pensare ad un possibile debutto in Occidente, considerando la scarsa penetrazione di Xbox in Asia e Giappone e la maggior diffusione del PC come macchina da gioco in Europa e Stati Uniti.