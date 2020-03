Demon Slayer: nuove immagini dell'esclusiva PS4 dall'ultimo numero di V-Jump

A pochi giorni dall'annuncio di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hinokami Keppuutan per PlayStation 4, sono trapelate in rete le prime immagini del gioco grazie ad una serie di scan dell'ultimo numero di V-Jump.

Grazie alle pagine della celebre rivista giapponese è infatti possibile avere un primo assaggio del comparto tecnico del gioco fresco d'annuncio, le quali ci mostrano il protagonista Tanjiro Kamado alle prese con svariati nemici. A giudicare dalle immagini, poco chiare, il gioco sarà un action in terza persona e non è ancora possibile sapere dettagli più precisi su quello che sarà il combat system e sulle possibilità offerte dal gioco.

Prima di lasciarvi ai tweet con tutte le immagini del titolo, vi ricordiamo che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan è in sviluppo presso il team Aniplex e dovrebbe fare il proprio debutto nel corso del 2021 almeno in territorio giapponese (non si hanno al momento informazioni precise sul possibile arrivo in occidente). Ad affiancare il gioco per PlayStation 4 ci sarà anche Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Keppuu Kengeki Royale, che arriverà invece nel corso dell'anno solo su Android e iOS.