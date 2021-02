Demon Slayer: nuovi trailer e immagini per Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira

Aniplex continua a deliziare i fan di Demon Slayer con nuove immagini e trailer del videogioco Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan. Due i nuovi personaggi svelati: Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira.

Entrambi potranno essere utilizzati in modalità Versus mentre non ci sono ancora dettagli sullo Story Mode, confermato ma mai svelato o mostrato ufficialmente in alcuna forma. In calce alla notizia trovate gli screenshot ed i render dei personaggi diffusi da CyberConnect 2, in apertura e in basso invece i due trailer diffusi dal publisher Aniplex.

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan è atteso per il 2021 su PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 e PC Windows. Al momento il lancio è stato confermato per il solo Giappone e nessun publisher ha manifestato l'intenzione di portare il gioco in Occidente. In ogni caso è solo questione di tempo, considerando l'enorme popolarità della serie in Europa e negli Stati Uniti presto potrebbe arrivare l'annuncio legato al lancio del videogioco nel nostro continente.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima del videogioco di Demon Slayer, un progetto da tenere d'occhio e che sembra avere più di una somiglianza in comune con la serie Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm.