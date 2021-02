Demon Slayer: i nuovi video introducono Tanjiro Kamado e Nezuko Kamado

Nel weekend abbiamo visto sette minuti di gameplay di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan ma le novità non si fermano qui perchè Aniplex e CyberConnect2 hanno pubblicato tre nuovi video e una serie di screenshot inediti.

Il nuovo materiale introduce i personaggi di Tanjiro Kamado e Nezuko Kamado, entrambi utilizzabili in modalità Versus. Nella galleria trovate i due artwork dei personaggi basati sui modelli 3D presenti in gioco, inoltre Aniplex ha diffuso anche i trailer di Tanjiro e Nezuko con brevi sequenze di gameplay. Infine, sempre qui sotto trovate il secondo video della serie Development Report nel quale il team di sviluppo parla della produzione, delle meccaniche di gioco e del lavoro svolto per adattare al format videoludico una serie anime/manga di grande successo come Demon Slayer, vero e proprio fenomeno di culto in Giappone e non solo. Non ci credete? Allora sappiate che in pochi anni Demon Slayer ha venduto oltre 150 milioni di copie.

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan uscirà in Giappone nel corso del 2021 su PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, al momento nessun publisher si è fatto avanti per portare il gioco in Occidente m considerando l'enorme popolarità della serie in Europa e Nord America, sarebbe decisamente strano se il titolo rimanesse confinato al solo mercato giapponese.