Demon Slayer: nuovo trailer, copertina giapponese e edizioni speciali

CyberConnect 2 e Aniplex hanno pubblicato il secondo trailer di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles, il primo videogioco tratto dall'omonima serie manga/anime, popolarissima in Giappone e anche in Occidente.

In Asia Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles uscirà il 14 ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam), Aniplex ha inoltre approfittato dell'occasione per svelare tutte le edizioni del gioco e mostrare la cover art ufficiale a opera di Ufotable.

La Standard Edition fisica sarà disponibile su PS4 e PS5 e le prime copie includeranno due card adesive, la Standard Edition digitale includerà invece un codice per sbloccare in anticipo Kimetsu Gakuen Tanjiro Kamado, solo su PS4 anche gli avatar di Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado e un tema. Effettuando il preordine digitale i giocatori otterranno i codici per sbloccare anticipatamente Kimetsu Gakuen Giyu Tomioka e Kimetsu Gakuen Shinobu Kocho, oltre agli avatar di Tanjiro Kamado.

La Limited Edition fisica sarà disponibile solo su PS4 e oltre al gioco include una statuina, codici per sbloccare Kimetsu Gakuen Tanjiro Kamado, Kimtesu Gakuen Nezuko Kamado, Kimetsu Gakuen Zenitsu Agatsuma e Kimetsu Gakuen Hashibira Inosuke, un set di 13 avatar, codici per i cosumi Butterfly Mansion Patient per Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma e Hashibira Inosuke, 8.000 Kimetsu Points, un tema e un tema dinamico, oltre a un set di card adesive. Infine, la Deluxe Edition Digitale include tutti gli oggetti elencati qui sopra ad eccezione della statuina.

Infine è stato annunciato che nuove sequenze di gameplay verranno mostrate durante l'evento Aniplex Online Fest 2021 in programma il 4 luglio. Il videogioco di Demon Slayer uscirà in Giappone e Asia, nessuna conferma al momento per quanto riguarda il lancio in Europa e Stati Uniti.