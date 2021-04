Demon Slayer su PC e console: anche Urokodaki nel gioco di Kimetsu no Yaiba

Manga firmato da Koyoharu Gotoge, Demon Slayer si è rapidamente affermato sul mercato internazionale, trasformandosi in un vero e proprio fenomeno editoriale in grado di rivaleggiare ad armi pari con mostri del settore, assediando persino One Piece nelle classifiche di vendita.

L'annuncio di un videogioco ispirato all'opera, forte anche di un adattamento anime di successo, era dunque solo questione di tempo. La scelta del team incaricato del compito è infine ricaduta sugli sviluppatori di CyberConnect2, che dopo essersi cimentati con Naruto e Dragon Ball sono parsi l'opzione più adatta ai vertici di Aniplex. Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Hinokami Kepuutan è attualmente il titolo del picchiaduro che vedrà protagonisti i personaggi nati dalle matite di Gotoge.



Il roster conterà ovviamente sui fratelli Kamado, vero e proprio fulcro della storia, che vede il giovane Tanjiro alla ricerca di una cura per la sorella, sciaguratamente tramutatasi in demone. I primi trailer di Demon Slayer Hinokami Keppuutan hanno in effetti mostrato in azione proprio Nezuko Kamado e suo fratello maggiore. Ora, al roster si unisce anche Sakonji Urokodaki, maestro dello spadaccino protagonista di Kimetsu no Yaiba. Alle pendici del Monte Sagiri, l'uomo addestra Tanjiro, preparandolo alla vita di combattimenti che lo attende come membro della Squadra Ammazzademoni. In apertura, potete visionare il trailer di presentazione del combattente, che sarà disponibile nella modalità Versus del gioco.



Di recente, CyberConnect2 ha condiviso con il pubblico anche un ulteriore trailer di Demon Slayer dedicato a Giyu Tomioka.