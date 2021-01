Demon Slayer per PlayStation 4, nuovi dettagli a febbraio

CyberConnect2 e Aniplex sveleranno nuovi dettagli sul videogioco di Demon Slayer per PlayStation 4 (conosciuto come Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan) nel prossimo numero di Weekly Shonen Jump, in arrivo l'8 febbraio nelle edicole giapponesi.

Il videogioco di Demon Slayer è stato annunciato nel marzo 2020 con uscita prevista nel corso del 2021, ad oggi però abbiamo visto un solo trailer e un video diario di sviluppo. Il gioco è poi scomparso dai radar, così come Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Keppuu Kengeki Royale, app mobile il cui lancio era previsto durante lo scorso anno.

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba è uno dei manga più popolari degli ultimi anni e grande successo ha riscosso anche la serie TV prodotta da Studio Ufotable e trasmessa nel 2019. Il film Demon Slayer Kimetsu no Yaiba the Movie Mugen Train è uscito lo scorso mese di ottobre in Giappone ed è diventato in soli 45 giorni il secondo film con i maggiori incassi della storia nel paese del Sol Levante per poi guadagnare la vetta in 73 giorni, superando La Città Incantata di Hayao Miyazaki.

Demon Slayer per PS4 è sviluppato da CyberConnect 2, studio responsabile di Dragon Ball Z Kakarot e di altri titoli di successo basati su popolari serie manga e anime, come la serie Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm.