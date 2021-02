Demon Slayer: primi screenshot del gioco, lancio confermato anche su PS5 e Xbox Series X/S

Aniplex e CyberConnect2 hanno pubblicato i primi screenshot ufficiali del videogioco tratto dalla popolare serie anime/manga Demon Slayer, conosciuto in Giappone con il titolo Demon Slayer: Kimtesu no Yaiba - Hinokami Keppuutan.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hinokami Keppuutan uscirà in Giappone nel 2021 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, PC e Xbox Series X/S, al momento il lancio è confermato solamente per il mercato asiatico ma il fatto che il publisher abbia aggiunto le versioni PC e Xbox farebbe pensare ad un debutto quasi certo anche in Occidente.

Con una breve nota Aniplex conferma i leak dei giorni scorsi e la presenza delle modalità Solo Play e Versus, oltre al supporto per il multiplayer online e la presenza di vari personaggi tratti dall'anime, tra cui Tanjiro Kamado e Nezuko Kamado.

Ufotable ha creato una nuova key art di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hinokami Keppuutan che potete vedere qui sotto, inoltre sono ora stati inaugurati il sito ufficiale del gioco di Demon Slayer e il profilo Twitter @kimetsuHINOKAMI. Restiamo in attesa di eventuali annunci legati al debutto in Europa e Nord America, inoltre speriamo di vedere presto un trailer o un video gameplay, maggiori dettagli potrebbero arrivare a breve, svelati sul nuovo numero di Weekly Shonen Jump