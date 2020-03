Demon Slayer, PS4 e mobile: i primi dettagli sui due giochi di Kimetsu no Yaiba

Dopo l'annuncio di un gioco di Demon Slayer per PlayStation 4 e la conferma dell'esistenza di un ulteriore gioco mobile di Kimetsu no Yaiba, arrivano i primi dettagli ufficiali.

Nello specifico, l'apertura del sito ufficiale dedicato ai due progetti videoludici consente di apprendere le seguenti informazioni:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Keppuu Kengeki Royale

Questo il titolo del gioco di Demon Slayer destinato ad approdare su piattaforme mobile, sia iOS sia Android. Il genere di riferimento è il multiplayer asimmetrico, in cui i giocatori saranno divisi in due gruppi. Da un lato avremo i Demon Slayer Corps, mentre dall'altro, prevedibilmente, i Demoni. La sfida per la sopravvivenza si svilupperà lungo una mappa che mira a ricreare le atmosfere dell'opera originale. Il gioco sarà gratuito, con formula free-to-play e la presenza di acquisti in-app. La finestra di lancio è fissata per un generico 2020, in esclusiva (per il momento) giapponese.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan

Viene ufficialmente confermato che il titolo PlayStation 4 seguirà le vicende narrate nella serie anime tratta dal celebre manga, con il giocatore che vestirà i panni di Tanjiro Kamado. La vendetta del giovane si consumerà in esclusiva su console Sony, con una pubblicazione attesa per il 2021, attualmente in esclusiva per il mercato giapponese. Il team di Aniplex si sta occupando dello sviluppo e la produzione viene definita come un "Demon-slaying battle action".