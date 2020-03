Demon Slayer su PS4 e mobile: ecco quando arriveranno nuove informazioni

Piuttosto a sorpresa, nel corso degli ultimi giorni sono stati annunciati due videogiochi dedicati a Demon Slayer, celebre manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge.

Incredibile successo in patria e all'estero, in grado di assediare gli straordinari risultati commerciali conseguiti dal ben più longevo ONE PIECE, di Eiichiro Oda, lo shonen è pronto a debuttare nell'universo dell'intrattenimento videoludico. In particolare, tra 2020 e 2021 vedranno la luce due diversi titoli, di uno destinato a piattaforme mobile e uno destinato a PlayStation 4.

Il primo di questi, intitolato Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Keppuu Kengeki Royale, arriverà su sistemi iOS e Android nel corso dell'anno e offrirà un'esperienza di gioco di tipo multiplayer asimmettrico, con scontri tra gruppi di Demoni e di Cacciatori. Il secondo, dal titolo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan, dovrebbe invece offrire un'esperienza di tipo action su PS4. Su entrambi i progetti, ad ora aleggia una certa aura di mistero, che andrà tuttavia a dissiparsi a breve. Aniplex ha infatti annunciato un evento dedicato, durante il quale saranno presentate le prime informazioni ufficiali su entrambi i giochi: l'appuntamento è fissato per martedì 22 marzo, alle ore 15:00 del fuso orario italiano. La diretta streaming avrà una durata di un'ora.