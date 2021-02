Demon Slayer tra PS5, Xbox Series X e non solo: primo gameplay per il gioco

Dopo aver confermato l'arrivo del videogioco di Demon Slayer anche su PS5 e Xbox Series X, il team di sviluppo di CyberConnect2, già noto per le produzioni videoludiche dedicate a Dragon Ball e Naruto, ha alzato il sipario sulla produzione.

Mostratosi per ora solamente tramite screenshot di Kimestu no Yaiba: Hinokami Keppuutan, il titolo si è finalmente mostrato in azione. Nel corso di una diretta streaming trasmessa in quel del Giappone in occasione del secondo anniversario dell'avvio della serializzazione del manga, è stato infatti presentato il primo gameplay del videogame di Demon Slayer. Immortalate dagli spettatori nipponici, alcune delle sequenze della trasmissione offrono un assaggio del menu di selezione del personaggio, oltre che frammenti di un match proposto dal pichiaduro.



Il gameplay mostrato da CyberConnect2 si riferisce ai match competitivi che possono essere affrontati tramite multplayer online, ma l'opera videoludica includerà anche una Story Mode che ripercorrerà parte dell'epopea vissuta dal protagonista Tanjiro e dalla sfortunata sorella. Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppuutan è al momento privo di una data di uscita specifica, ma resta atteso nel corso del 2021. Tra le piattaforme supportate troviamo PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PC, mentre non sono disponibili dettagli su di un eventuale titolo occidentale.