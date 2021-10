Demon Slayer: quando arriva il primo aggiornamento gratis con due nuovi personaggi?

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles è disponibile dal 15 ottobre in tutto il mondo, il publisher giapponese Aniplex e lo sviluppatore CyberConnect 2 hanno confermato la finestra di lancio del primo aggiornamento gratuito.

Dalle pagine di Weekly Jump scopriamo che l'update di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles che introdurrà due nuovi personaggi debutterà tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre in Giappone mentre non ci sono comunicazioni precise sulla finestra di lancio in Occidente.

Il primo aggiornamento di Demon Slayer include Akaza e Rui inoltre CyberConnect2 pubblicherà altri due aggiornamenti gratuiti che introdurranno un totale di quattro personaggi extra non ancora annunciati.

Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla recensione di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles ricordandovi che il picchiaduro è disponibile dal 15 ottobre su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e PlayStation 5. Dopo Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm e Dragon Ball Z Kakarot lo studio CyberConnect 2 torna a lavorare su una proprietà intellettuale molto popolare in tutto il mondo, Demon Slayer è un vero e proprio fenomeno di costume non solo in Giappone ma anche in Nord America ed Europa, dove la serie anime ha riscosso un notevole successo.