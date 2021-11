Demon Slayer: il secondo aggiornamento introduce Susamaru e Yahaba

A inizio novembre il primo aggiornamento di Demon Slayer ha introdotto Rui e Azaka e gli sviluppatori di CyberConnect sono già pronti a pubblicare il secondo update, previsto per le prossime settimane stando a quanto riportato nell'ultimo numero di Weekly Jump.

Il nuovo aggiornamento di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles è previsto tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre e includerà i demoni giocabili Susamaru e Yahaba. La finestra indicata vale per il solo Giappone e non sappiamo quando l'update arriverà in Occidente ma basandoci sulle tempistiche di pubblicazione della prima patch l'attesa non dovrebbe essere troppo lunga, arrivando a pochi giorni di distanza dal lancio in Asia.

Susamaru e Yahaba sono la seconda coppia di personaggi extra di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles dopo Akaza e Rui, un terzo aggiornamento gratis introdurrà gli ultimi due personaggi aggiuntivi, non ancora svelati.

CyberConnect 2 ha annunciato un supporto post lancio esteso per il gioco, Demon Slayer The Hinokami Chronicles ha venduto oltre un milione di copie al lancio riscuotendo un buon successo presso il pubblico nonostante la tiepida accoglienza della critica che ha parlato di un titolo interessante ma non del tutto a fuoco per quanto riguarda alcuni aspetti del gameplay e del comparto tecnico.