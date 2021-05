Demon Slayer: SEGA conferma la versione inglese per l'Asia, a breve novità per l'Europa?

SEGA ha annunciato che si occuperà della pubblicazione di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan in Asia (Giappone escluso) dove il gioco arriverà con il titolo Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles.

La buona notizia è che il gioco sarà tradotto per il mercato asiatico con supporto per il doppiaggio in giapponese e sottotitoli in inglese, giapponese, cinese tradizionale e cinese semplificato. Confermato il lancio su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam nel corso del 2021... ma quali novità ci sono per il mercato europeo?

Al momento purtroppo nessun publisher si è fatto avanti per portare il gioco in Europa e Nord America ma non è escluso che sarà proprio SEGA ad occuparsene dal momento che il lavoro di traduzione dei testi in lingua inglese è stato confermato per la versione asiatica.

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles è il primo videogioco basato sulla celebre serie manga/anime, prodotto da Aniplex (sussidiaria di Sony Corporation) e sviluppato da CyberConnect 2, a questo punto restiamo in attesa di capire quando e se il gioco giungerà nel nostro continente ma le probabilità di vederlo entro la fine dell'anno o nel corso del 2022 sembrano essere molto elevate, considerando l'enorme popolarità della serie anche dalle nostre parti.