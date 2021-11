Demon Slayer, Susamaru e Yahaba si uniscono gratis a The Hinokami Chronicles: il trailer

Dopo l'esordio di Rui e Akaza in Demon Slayer: The Hinokami Chronicles, è tempo per il picchiaduro di estendere ulteriormente il proprio roster di combattenti.

In particolare, Aniplex e CyberConnect 2 hanno deciso di dare ulteriore spazio ai villain più ostici della prima Stagione dell'anime di Demon Slayer. Le prossime new entry saranno infatti i violenti Yahaba e Susamaru, afferenti alla fazione delle famigerate Dodici Lune Demoniache. Avversari particolarmente ostici per Nezuko e Tanjiro Kamado, gli antagonisti danno mostra delle proprie abilità in combattimento in due trailer dedicati, che potete visionare direttamente in calce e in apertura a questa news.

Susamaru e Yahaba rappresentano un importante ostacolo lungo il cammino intrapreso dal protagonista di Demon Slayer, determinato a trovare un modo per liberare la sorella dalla possessione del sangue demoniaco. Utilizzando i propri poteri, il duo mette a dura prova i fratelli Kamado, che dovranno dare fondo all'ingegno per riuscire ad avere infine la meglio.



Ancora nessuna data di lancio precisa per l'arrivo di Yahaba e Susamaru in Demon Slayer: The Hinokami Chronicles. Il team di sviluppo, ad ogni modo, ha indicato la finestra di lancio come compresa tra il tardo novembre e l'inizio dicembre 2021. I due combattenti si uniranno al roster di gioco tramite un update completamente gratuito.