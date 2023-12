Demon Slayer su Switch: quando parte la sfida ai demoni di Sweep the Board?

Sweep the Board segnerà il ritorno di Demon Slayer su Nintendo Switch, e così SEGA alza nuovamente il sipario su questa ormai storica serie per svelarne la data d'uscita sulla console ibrida della casa di Kyoto e condividere nuovi dettagli tra storia, contenuti e gameplay.

Il nuovo progetto realizzato con la partecipazione di Aniplex ci porterà a esplorare i luoghi memorabili dell'anime di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, qui riproposti come Tabelloni di un gioco da tavolo interattivo ambientato tra il monte Fujikasane e Asakusa.

Nel corso dell'avventura potremo controllare i personaggi iconici di Demon Slayer, scegliendo liberamente i protagonisti da interpretare tra una rosa che spazierà da Tanjiro a Zen'itsu, per poi abbracciare Inosuke e i nove pilastri. Quanto a Ne󠄀zuko, che non può agire di giorno, quest'ultimo apparirà invece come personaggio di supporto per aiutare gli utenti che si avventureranno nei Tabelloni interattivi di questo titolo.

Sul fronte del gameplay sono poi previste tante sfide da completare brandendo il Joy-Con e utilizzandolo come un'arma da sfoggiare contro i demoni che oseranno ostacolare il nostro cammino, simulando gli attacchi della spada del sole e acquisendo dimestichezza con le tecniche di combattimento più avanzate. Il lancio di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba è previsto per il 26 aprile del 2024 in esclusiva su Nintendo Switch.