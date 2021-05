Demon Slayer: Tanjiro Kamado (Hinokami Kagura) si aggiunge al roster

Demon Slayer (in Giappone noto come Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hinokami Keppuutan), l'action game 3D realizzato da CyberConnect 2 basato sull'omonimo manga di Koyoharu Gotōge, continua ad accogliere un numero sempre crescente di personaggi che appariranno all'interno del titolo previsto al lancio sul mercato orientale entro il 2021.

Grazie alle informazioni diffuse dalla nota rivista Weekly Jump, scopriamo che anche Tanjiro Kamado (Hinokami Kagura) sarà presente tra i personaggi dell'action game. Si tratta di una variante del principale protagonista del manga basata sulle conoscenze dell'Hinokami Kagura, il Breathing Style tramandato all'interno della famiglia Kamado.



Tanjiro Kamado (Hinokami Kagura) va dunque ad aggiungersi ai già annunciati Tanjiro Kamado (Water Breathing), Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira, Giyu Tomioka, Sakonji Urokodaki, Sabito, Makomo, Shinobu Kocho, e Kyojuro Rengoku, recentemente mostrato in azione grazie ad un nuovo trailer pubblicato da CyberConnect 2.



Demon Slayer Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan è atteso al lancio in Giappone nel corso del 2021 su PC (via Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One, e ad occuparsi del publishing del prodotto nel Paese del Sol Levante ci sarà Aniplex, sussidiaria di Sony Corporation. Al momento non è stata confermata un'edizione occidentale del titolo ma, data la grande popolarità di cui gode il franchise anche dalle nostre parti, risulta molto probabile un futuro porting del gioco in Europa e Nord America.