Demon Slayer: Tanjiro Kamado si presenta nel nuovo trailer del gioco

Aniplex e CyberConnect 2 hanno annunciato un nuovo personaggio per il roster di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan: si tratta di Tanjiro Kamado (Hinokami Kagura), giocabile in modalità Versus.

Oltre ad aver pubblicato il trailer che trovate in apertura, Aniplex ha diffuso anche un artwork del personaggio basato sul modello 3D in-game disegnato da CyberConnect 2, potete vedere l'artwork qui sotto. Tanjiro Kamado (Hinokami Kagura) si aggiunge ad un roster già molto vasto che include nomi come Kyojuro Rengoku, Shinobu Kocho, Sabito, Makomo, Sakonji Urokodaki, Giyu Tomioka, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira, Tanjiro Kamado e Nezuko Kamado.

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan è atteso nel 2021 in Giappone su PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 e PC (via Steam), al momento il gioco di Demon Slayer non è stato annunciato per il mercato occidentale ma considerando l'enorme popolarità della serie in Europa e Nord America, difficilmente il gioco resterà confinato al solo mercato orientale. Anche la presenza di versioni per Steam e console della famiglia Xbox farebbe pensare alla volontà del publisher di portare il gioco nel nostro continente, secondo alcuni rumor l'annuncio ufficiale avverrà durante l'estate.

Per saperne di più vi rimandiamo al nostro approfondimento sul videogioco di Demon Slayer, per capire cosa aspettarsi da questo nuovo titolo targato CyberConnect 2.