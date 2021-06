Demon Slayer, Tanjiro, Tomioka e Zezuko nel nuovo trailer: ecco le versioni Kimetsu Gakuen

Dopo aver annunciato l'inclusione delle versioni Kimestsu Gakuen dei protagonisti di Demon Slayer nel nuovo gioco CyberConnect 2, il team di sviluppo offre un primo assaggio delle loro potenzialità.

Con un nuovo trailer dedicato, la software house ha infatti presentato ufficialmente Kimetsu Gakuen - Tanjiro Kamado, Kimetsu Gakuen - Nezuko Kamado e Kimetsu Gakuen - Giyu Tomioka. I due fratelli e il potente Tomioka saranno dunque presenti nel roster di Demon Slayer anche in questa ulteriore versione ispirata all'omonimo spin-off Kimetsu Gakuen. Quest'ultimo colloca l'immaginario di Kimestu no Yaiba in un contesto scolastico, come già accaduto per molti altri celebri manga, tra i quali possiamo ad esempio citare L'Attacco dei Giganti.



Tanjiro Kamado si trasforma così in uno studente ribelle che non vuole togliersi l'orecchino, Zezuko muta in una studentessa che detesta alzarsi presto, mentre a Tomioka viene assegnato il ruolo di reticente docente di educazione fisica. Tutte e tre le versioni Kimetsu Gakuen dei personaggi potranno essere utilizzate in-game unicamente nella Modalità Versus di Demon Slayer.



Ricordiamo che di recente SEGA ha confermato un'edizione in inglese di Demon Slayer, anche se non è ancora giunto un annuncio ufficiale per la distribuzione del picchiaduro - atteso su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC - sul mercato europeo.