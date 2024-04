Demon Slayer The Hinokami Chronicles 2 in sviluppo? Nuova soffiata da una nota leaker

Pubblicato tra il 2021 e il 2022 su tutte le piattaforme in commercio, Demon Slayer Kimetsu No Yaiba The Hinokami Chronicles ha saputo attirare l'attenzione di tutti i fan del manga pur non avendo raggiunto enormi consensi dalla critica internazionale. Ma l'opera sviluppata da CyberConnect2 potrebbe presto ricevere un seguito.

Stando a quanto rivelato dalla nota leaker Midori, molto attiva su tutto ciò che riguarda il mondo SEGA ed Atlus, un seguito di Demon Slayer Kimetsu No Yaiba The Hinokami Chronicles sarebbe attualmente in sviluppo. A parte questo dettaglio, però, l'insider non aggiunge nessun altro dettaglio: non sappiamo dunque da quanto sarebbe in lavorazione, chi lo sta creando (presumibilmente sempre CyberConnect2 a meno di cambiamenti) e soprattutto quando dovrebbe uscire e su quali piattaforme.

L'unica certezza, almeno secondo il post di Midori, è che un nuovo videogioco incentrato su Demon Slayer è in programma e diverrà realtà in futuro. A questo punto servirebbe dunque una conferma da parte del publisher SEGA, ma se siete tra coloro che speravano prima o poi in un possibile Demon Slayer The Hinokami Chronicles 2 potete allora incrociare le dita su potenziali novità interessanti in arrivo prossimamente.

Intanto la nostra recensione di Demon Slayer The Hinokami Chronicles vi ricorda le qualità ma anche i limiti del primo gioco: riuscirà l'eventuale seguito a fare di meglio?

Nintendo Switch Sports - Videogioco Nintendo - Ed. Italiana - Ve è uno dei più venduti oggi su