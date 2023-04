Demon Slayer The Hinokami Chronicles 2 uscirà o resterà un sogno?

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles si è rivelato un buon successo di pubblico e critica, e non poteva essere altrimenti per un gioco basato su una delle serie manga/anime di culto degli ultimi anni. Ma un sequel uscirà mai oppure no?

Al momento non ci sono indizi che farebbero pensare ad un possibile Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2 ma considerando che Demon Slayer The Hinokami Chronicles ha venduto oltre un milione di copie, un sequel potrebbe essere assolutamente possibile e conoscendo il modus operandi delle aziende giapponesi coinvolte, probabilmente non bisognerà attendere troppo per un eventuale annuncio e un successivo lancio sul mercato.

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles è stato lanciato nell'autunno del 2021 e il supporto post lancio è proseguito per tutto il 2022, ipotizzando l'annuncio dl sequel nel 2023 o nei primi mesi del prossimo anno, la speranza è che Demon Slayer The Hinokami Chronicles 2 possa vedere la luce proprio nel corso del 2024 o al più tardi all'inizio del 2025.

Difficilmente Aniplex, SEGA e CyberConnect 2 vorranno abbandonare l'IP considerando che le vendite del manga di Demon Slayer continuano a crescere in tutto il mondo così come gli spettatori della serie Demon Slayer, sopratutto con l'arrivo della terza stagione dell'anime. E voi cosa ne pensate, vedremo mai un sequel del gioco oppure no?