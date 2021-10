Demon Slayer The Hinokami Chronicles: il primo aggiornamento aggiunge Akaza e Rui

Sul nuovo numero di Weekly Jump è stato annunciato il primo aggiornamento post lancio gratuito di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles, il videogioco sviluppato da CyberConnect 2 e basato sulla celebre serie manga/anime.

Il primo update gratis aggiungerà i personaggi di Akaza e Rui: in totale sono previsti sei personaggi extra, il secondo aggiornamento ne introdurrà altri due mentre il terzo presenterà gli ultimi due. Purtroppo non ci sono altri dettagli di nessun tipo, come ben saprete le comunicazioni che appaiono nei trafiletti di Weekly Jump sono piuttosto telegrafiche e al momento gli sviluppatori non hanno pubblicato materiale di alcun tipo su questi due personaggi del roster di Demon Slayer.

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles (semplicemente Demon Slayer The Hinokami Chronicles in Occidente) sarà disponibile dal 15 ottobre su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC (via Steam) mentre al momento non è prevista una versione per Nintendo Switch.

C'è grande attesa per questo progetto, la serie anime di Demon Slayer ha riscosso un notevole successo non solo in Giappone ma anche in Europa e negli Stati Uniti, The Hinokami Chronicles è il primo videogioco per console e PC basato sulla saga e gli appassionati non vedono l'ora di mettere le mani su quello che si preannuncia essere un titolo interessante per i fan di Demon Slayer.