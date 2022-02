Demon Slayer The Hinokami Chronicles annunciato finalmente per Nintendo Switch

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles è uscito lo scorso autunno su PC e tutte le console ad eccezione di Nintendo Switch ma questa mancanza verrà colmata nei prossimi mesi, come rivelato nel nuovo numero di Weekly Jump.

Weekly Jump esce ogni giovedì nelle edicole giapponese e il nuovo numero disponibile da oggi svela l'annuncio dell'arrivo di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles per Nintendo Switch, il gioco sarà disponibile dal 9 giugno in Giappone in versione standard e limited edition, quest'ultima includerà alcuni costumi e 16.000 punti Kimetsu da spendere in-game mentre non ci saranno gadget fisici di alcun tipo.

Purtroppo non sappiamo altro sul porting di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles per Nintendo Switch e non è chiaro se questa versione includerà anche gli ultimi aggiornamenti, come i sei personaggi extra distribuiti gratuitamente come parte del supposto post lancio.

Al momento l'annuncio è arrivato solamente tramite un trafiletto su Weekly Jump e non c'è una comunicazione a riguardo da parte del publisher. Sviluppato da CyberConnect 2, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles è pubblicato da Aniplex (divisione di Sony Corporation) in Giappone mentre in Occidente è SEGA ad occuparsi del publishing e della distribuzione.