Demon Slayer The Hinokami Chronicles arriva a ottobre, ecco i primi trailer in italiano

SEGA ha annunciato che Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles sarà pubblicato in Nord America e in Europa il 15 ottobre per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Steam, chi effettuerà il preorder della Digital Deluxe Edition potrà accedere al gioco dal 13 ottobre.

È il periodo Taisho in Giappone. Tanjiro, un ragazzo di buon cuore che vende carbone per vivere, trova la sua famiglia massacrata da un demone. A peggiorare le cose, sua sorella minore Nezuko, l'unica sopravvissuta, è stata trasformata lei stessa in un demone. Sebbene devastato da questa triste realtà, Tanjiro decide di diventare un uccisore di demoni in modo da poter ritrasformare sua sorella in un essere umano e uccidere il demone che ha massacrato la sua famiglia.

The Hinokami Chronicles è sviluppato da CyberConnect 2 (team noto per Dragon Ball Z Kakarot e la serie Naruto Ultimate Ninja Storm) e permetterà ai giocatori di rivivere momenti memorabili per la serie tra cui gli archi narrativi Tanjiro Kamado, Unwavering Resolve Arc e Mugen Train Arc. Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles può contare su un cast che coinvolge i doppiatori originali della serie (in lingua inglese e giapponese), in apertura e in calce trovate i primi due trailer del gioco sottotitolati in italiano.