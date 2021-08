Demon Slayer The Hinokami Chronicles, arriva anche Rui: trailer alla Gamescom

Dopo lo straordinario successo riscosso dal manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotoge e dall'omonimo anime, Demon Slayer è ora pronto a trasformarsi anche in una produzione videoludica.

Già cimentatasi con titoli dedicati a Naruto e Dragon Ball, sarà la software house di Cyberconnect 2 a portare nelle case dei videgiocatori l'avventura di Tanjiro Kamado e della sorella Nezuko. Affiancati da molti altri personaggi principali della serie, i due protagonisti prenderanno vita in Demon Slayer: The Hinokami Chronicles, picchiaduro in arrivo sul mercato entro pochi mesi.

Il videogioco dedicato a Kimetsu no Yaiba, già annunciato da tempo, è tornato a mostrarsi alla Gamescom 2021 con un trailer inedito, che ha confermato l'aggiunta del personaggio di Rui al roster della produzione. Come già confermato dai primi trailer in italiano di Demon Slayer: The Hinokami Chronicles, anche il nuovo filmato ha ribadito che il titolo approderà sul mercato europeo il prossimo 15 ottobre 2021. Potete trovare il nuovo trailer dell'opera Cyberconnect 2 direttamente in apertura a questa news: buona visione!