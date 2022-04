Demon Slayer The Hinokami Chronicles: arrivano Daki, Gyutaro e altri DLC

Il nuovo numero di Weekly Jump svela l'arrivo di nuovi personaggi per Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles, a differenza di quanto accaduto fino ad ora però i prossimi DLC non saranno gratis bensì a pagamento.

A partire dalla prossima estate verranno pubblicati una serie di Additional Character Packs che includeranno i seguenti personaggi giocabili in modalità Versus

Tengen Uzui

Daki

Gyutaro

Nezuko Kamado (Awakened Form)

Tanjiro Kamado (Entertainment District Arc)

Zenitsu Agatsuma (Entertainment District Arc)

Inosuke Hashibira (Entertainment District Arc)

Purtroppo l'annuncio di Weekly Jump non presenta altri dettagli, i prezzi non sono noti e nemmeno la data di uscita, non sappiamo nemmeno quanti DLC verranno pubblicati e come verranno distribuiti i sette nuovi personaggi, non ci resta che attendere maggiori informazioni da parte del publisher.

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles è uscito lo scorso autunno su PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One e PC e arriverà il 10 giugno su Nintendo Switch. Il videogioco di Demon Slayer ha riscosso un buon successo vendendo oltre un milione di copie nelle prime settimane di presenza sul mercato, il supporto post lancio ha visto la pubblicazione di tre aggiornamenti gratis con nuovi personaggi mentre i prossimi pacchetti saranno a pagamento come confermato da Weekly Jump.