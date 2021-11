Demon Slayer The Hinokami Chronicles: arrivano Rui e Akaza, disponibili anche in Europa

SEGA ha annunciato l'arrivo in Europa del primo aggiornamento di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles, questo update gratuito include due personaggi extra disponibili nel roster in modalità Versus.

Si tratta di Rui e Akaza, i primi due lottatori extra mentre i prossimi quattro personaggi aggiuntivi arriveranno nei prossimi mesi sempre tramite aggiornamento gratis. Da oggi i giocatori ora possono anche sfidarsi in una varietà di missioni online che consentono di guadagnare Kimetsu Points da usare per sbloccare premi e ricompense.

L'aggiornamento 1.11 di Demon Slayer è disponibile per il download su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, il publisher SEGA ricorda che "i giocatori devono essere sulla stessa versione di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles per giocare online insieme, quindi consigliamo a tutti di installare l'ultima patch per garantire la compatibilità."

Il gioco basato sull'omonima serie manga/anime è stato pubblicato a metà ottobre riscuotendo un buon successo, Demon Slayer The Hinokami Chronicles ha venduto oltre un milione di copie in poche settimane conquistando la Top 10 delle classifiche di vendita in molti paesi del mondo. SEGA ha in programma di supportare Demon Slayer con nuovi contenuti, Rui e Akaza sono solamente la punta dell'iceberg di una serie di novità in arrivo.