Demon Slayer The Hinokami Chronicles: la boss fight con Rui nel trailer italiano

L'attesa produzione videoludica ispirata a Kimetsu no Yaiba si trova nelle ultime fasi dello sviluppo, con il lancio del gioco atteso su PC e console il prossimo autunno.

In occasione della Gamescom 2021, lo show di apertura condotto da Geoff Keighley ha potuto ospitare la presentazione di un nuovo trailer di Demon Slayer: The Hinokami Chronicles. Con il filmato, il team di Cyberconnect 2 ha presentato agli appassionati il personaggio di Rui, tra i villain principali dei primi archi narrativi del manga firmato da Koyoharu Gotoge e dell'omonimo anime. Pubblicato in lingua inglese nel corso dello show, il medesimo trailer è ora disponibile anche in lingua italiana: lo trovate direttamente in apertura a questa news.



Il filmato offre un'anteprima della boss fight che vedrà contrapporsi il protagonista e Rui, in grado di sfruttare le sue doti ragnesche per opporsi con forza all'azione di Tanjiro Kamado. Lo scontro sarà parte della Modalità Avventura di Demon Slayer: The Hinokami Chronicles, che ripercorrerà i momenti più salienti dell'epopea di Tanjiro e della sorella Nezuko.



Accanto alla story mode, i giocatori potranno poi cimentarsi liberamente con le altre opzioni di gioco del picchiaduro Cyberconnect 2, in arrivo il 15 ottobre 2021 su PC e console Sony e Microsoft.