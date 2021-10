Demon Slayer The Hinokami Chronicles: chi sono i 9 pilastri?

I pilastri di Demon Slayer sono l’élite degli Ammazzademoni, guerrieri preposti all’uccisione dei mostri di Kibutsuji Muzan. In Demon Slayer: The Hinokami Chronicles, disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X e PC (a riguardo, Demon Slayer esce anche su Nintendo Switch?) potremo usare tre di questi formidabili cacciatori, ecco chi sono.

Il gruppo è composto da 9 pilastri, ognuno dei quali con talenti unici. Per diventare Hashira (l’altro nome di questi personaggi) è necessario aver ucciso almeno 50 demoni o una delle 12 Lune, i ranghi più elevati dei fedeli di Muzan. Molti degli eroi non sono ancora stati approfonditi nell'anime, da cui il gioco trae i contenuti, limitandosi a qualche apparizione fugace volta ad introdurli presentazione. Per questo, quindi, difficilmente verranno aggiunti nel titolo di CyberConnect2. Ma ecco l’elenco degli Ammazzademoni ad aver compiuto queste importanti imprese:

Kyojuro Rengoku - Pilastro della Fiamma

Muichiro Tokito - Pilastro della Nebbia

Giyu Tomioka - Pilastro dell'Insetto

Obanai Iguro - Pilastro del Serpente

Mitsuri Kanroji - Pilastro dell'Amore

Tengen Uzui - Pilastro del Suono

Shinobu Kocho - Pilastro dell'Acqua

Sanemi Shinazugawa - Pilastro del Vento

Gyomei Himejima - Pilastro della Roccia

Rengoku, Kocho e Tomioka sono i 3 pilastri giocabili in Demon Slayer The Hinokami Chronicles (ecco il trailer di Demon Slayer dedicato alla modalità avventura). Il primo è il formidabile Pilastro della Fiamma, il secondo l’Hasira dell’acqua, mentre l’ultimo il particolare Pilastro dell’Insetto. Con questo illustre background i tre guerrieri hanno quindi tutte le carte in regola per rivelarsi tra i combattimenti più interessanti del roster.