Demon Slayer The Hinokami Chronicles: chi è il personaggio più forte?

L’adattamento videoludico dell’opera di Koyoharu Gotoge è disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X e PC. Sviluppato da CyberConnect2, Demon Slayer The Hinokami Chronicles (a tal proposito, ecco la recensione di Demon Slayer The Hinokami Chronicles) ci permette di giocare con vari eroi: chi è il personaggio più forte del gioco?

Molti sono i guerrieri degni di una menzione, ma il manga di Gotoge risulta particolarmente chiara nel definire i gradi di potere dei suoi protagonisti e antagonisti. Da una parte troviamo gli infidi Demoni generati da Kibutsuji Muzan, di cui l’esponente più temibile è Kokushibo, un ex Ammazzademoni considerato il più potente tra le fila demoniache. Dall’altro lato dello schieramento, invece, è il Pilastro della Roccia Gyomei Himejima a detenere lo scettro come Demon Slayer più abile, venendo persino considerato come il più grande guerriero degli ultimi 300 anni.



Tuttavia Hinokami Chronicles seguirà il percorso della serie anime, escludendo questi due personaggi dal roster iniziale del gioco (in attesa di Akaza e Rui nel primo aggiornamento di Demon Slayer The Hinokami Chronicles). Ed ecco quindi che Tanjiro, protagonista dell’anime,risulta essere il personaggio più forte del gioco, soprattutto nella sua forma Danza del Dio del Fuoco, l’antica tecnica della famiglia Kamado. Per tanti appassionati, quindi, Tanjiro potrebbe essere il guerriero ideale con cui iniziare a prendere familiarità con lo stile e i comandi del titolo CyberConnect2, prima di passare agli altri lottatori e imparare a conoscerne pregi e difetti in combattimento.