Demon Slayer The Hinokami Chronicles: data di lancio e bonus preorder per Switch

A poche ore dalla pubblicazione del primo trailer di Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles per Nintendo Switch, SEGA ha annunciato anche la data di lancio europea.

La compagnia giapponese è lieta di annunciare che Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles uscirà su Nintendo Switch il 10 giugno 2022. I possessori della console ibrida di Kyoto possono aspettarsi tutte le funzionalità già presenti nelle altre versioni del gioco, oltre a tutti i contenuti che hanno ricevuto dopo il lancio originario, ossia 6 nuovi personaggi giocabili (Rui, Akaza, Susamaru, Yahaba, Enmu e Yushiro e Tamayo), nuove missioni online che premiano con punti Kimetsu e tutti i bilanciamenti apportati al combattimento.

Contestualmente all'annuncio della data di lancio, SEGA ha anche dato il via ai preordini. Per un periodo limitato, tutti coloro che prenoteranno l'edizione fisica di Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles riceveranno in regalo 1 Kimetsu Academy Character Unlock Key per Tanjiro Kamado.

Il gioco, ricordiamo, è già disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC Steam. Se volete saperne di più in attesa dell'arrivo su Switch, leggete la nostra recensione di Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles.