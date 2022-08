Demon Slayer, Nezuko è sempre più potente: il nuovo DLC arriva questa settimana!

Con il ritorno della manifestazione in presenza, è tempo di tantissimi annunci per l'edizione 2022 del torneo EVO, che ha offerto al pubblico anche un primo teaser trailer di Tekken 8.

Nel corso dell'evento a tema picchiaduro, arrivano interessanti novità anche per Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles. La produzione di CyberConnect2 dedicata al celebre manga di Koyoharu Gotoge è stata infatti tra le protagoniste dell'EVO 2022, durante il quale è stato presentato il prossimo DLC.

Il team di sviluppo ha infatti deciso di introdurre nel gioco una nuova versione di Nezuko Kamado, pronta a rivelare una forma demoniaca avanzata. Purtroppo, per il momento non è stato condiviso alcun trailer inedito, ma CyberConnect2 ha provveduto a pubblicare diversi screenshot relativi al Nezuko Kamado (Advanced Demon Form) Character Pack. Il DLC dispone inoltre già di una data di lancio precisa, con l'esordio della combattente in programma per questa settimana! La versione demoniaca potenziata di Nezuko sarà disponibile a partire dalla giornata di mercoledì 10 agosto 2022. Pronti a nuovi scontri?



Nel corso dell'estate, lo ricordiamo, Demon Slayer - Kimetsu no Yaika: The Hinokami Chronicles è arrivato su Nintendo Switch,con il picchiaduro ora a disposizione anche sulla console ibrida della Grande N.