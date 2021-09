Demon Slayer The Hinokami Chronicles in preordine su Amazon

Demon Slayer: The Hinokami Chronicles è in preordine su Amazon per PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox One/Xbox Series X con uscita prevista per il 15 ottobre e consegna garantita per il Day One.

Potete prenotare Demon Slayer su Amazon a 59.99 euro, questo il prezzo di tutte le versioni in vendita, ricordiamo che PS4 e PS5 hanno due edizioni separate mentre la versione Xbox Series X e Xbox One è unica (stessa copertina e stessa confezione). Da segnalare in ogni caso che acquistando il gioco in formato PS4 sarà comunque possibile effettuare l'upgrade gratis all'edizione next-gen per PS5.

Demon Slayer Kimetsu No Yaiba The Hinokami Chronicles esce il 15 ottobre in Europa, non sono previsti bonus preordine per l'edizione standard e dunque la confezione includerà solamente il gioco su supporto fisico senza codici aggiuntivi o oggetti extra da riscattare.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Demon Slayer: The Hinokami Chronicles, si tratta del primo videogioco per console e PC basato sulla celebre serie manga e anime, molto popolare anche in Italia e vero e proprio fenomeno di culto in Giappone. Sviluppato da CyberConnect 2 (autori della serie Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm) il gioco di Demon Slayer è molto atteso dagli appassionati di animazione giapponese e non solo.