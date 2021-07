Demon Slayer The Hinokami Chronicles in preordine: l'anime prende forma su PC e console

Il viaggio che il coraggioso Tanjiro si appresta a compiere per esorcizzare le creature di Demon Slayer The Hinokami Chronicles si fa sempre più imminente, come conferma SEGA aprendo i preordini della prossima, attesa avventura ruolistica firmata da CyberConnect 2.

Con la commercializzazione di The Hinokami Chronicles prevista in Europa e Nord America per il 15 ottobre, il publisher giapponese apre ufficialmente i preordini di Demon Slayer dando così modo ai fan di scoprire quali contenuti aggiuntivi e bonus potranno ricevere effettuando la prenotazione del titolo.

Contestualmente all'annuncio dell'apertura dei preordini arriva la conferma degli elementi aggiuntivi e dei bonus previsti per chi deciderà di acquistare la Digital Deluxe Edition su Steam: oltre al gioco completo e all'accesso in anticipo dal 13 ottobre, la versione speciale di Demon Slayer consente di sbloccare 3 costumi Butterfly Mansion Patient, 6 chiavi per accedere ad altrettanti personaggi dell'Accademia Kimetsu, un bonus di 8.000 Punti Slayer per ottenere ricompense ingame, un tema statico e 13 avatar da utilizzare per il proprio account.

Per l'occasione, i ragazzi di CyberConnect 2 hanno pubblicato anche delle splendide immagini di Demon Slayer The Hinomaki Chronicles che ritraggono i personaggi dell'anime (inclusi ovviamente Tanjiro e sua sorella Nezuko) e gli eventi che si dipaneranno lungo l'avventura tra battaglie con i boss ed esplorazione dei villaggi del periodo Taisho in Giappone. Nell'attesa che il titolo arrivi su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, vi ricordiamo che su queste pagine trovate un nostro speciale su storia e gameplay di Demon Slayer.