Demon Slayer The Hinokami Chronicles: la prima recensione premia il gioco di CyberConnect2

Il numero 1715 di Famitsu (disponibile dal 14 ottobre nelle edicole giapponesi) contiene solamente due recensioni, tra queste però troviamo anche la prima review in assoluto di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles, il videogioco basato sull'omonima serie manga/anime.

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles è stato premiato dalla redazione con un buon 33/40 (8/8/9/8), siamo lontani dal Perfect Score ma si tratta indubbiamente di un voto positivo con tre otto e un nove. Buon accoglienza anche per Blue Reflection Second Light che si porta a casa un voto complessivo di 32/40 (8/8/8/8).

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles arriverà in Italia il 15 ottobre su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e PlayStation 5, non è invece prevista una versione per Nintendo Switch, almeno per il momento. Il gioco è sviluppato da CyberConnect2, studio giapponese con notevole esperienza per quanto riguarda lo sviluppo di produzioni videoludiche tratte da serie anime avendo lavorato sulla serie Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm e sul più recente Dragon Ball Z Kakarot.

Il primo aggiornamento di Demon Slayer include Akaza e Rui, in totale sono previsti sei personaggi extra che verranno resi disponibili tramite update gratis, il primo disponibile al lancio e gli altri due in arrivo prossimamente.