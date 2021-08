Demon Slayer The Hinokami Chronicles: spot TV giapponese e supporto post lancio

Il publisher giapponese Aniplex e lo sviluppatore CyberConnect 2 hanno pubblicato un nuovo spot TV giapponese di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles, conosciuto in Occidente come Demon Slayer The Hinokami Chronicles.

Insieme al brevissimo spot della durata di 15 secondi è stato pubblicato anche un teaser per i nuovi demoni giocabili che verranno aggiunti alla modalità Versus in un secondo momento dopo il lancio, tramite aggiornamento gratuito.

Demon Slayer The Hinokami Chronicles è il primo videogioco per console basato sulla celebre serie manga/anime che tanto successo ha riscosso in Giappone e in Occidente, diventando rapidamente un fenomeno di culto globale. Il gioco uscirà in Asia il 14 ottobre e arriverà in Europa e Stati Uniti il giorno successivo nei formati PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 e PC Windows (via Steam).

L'edizione Standard di Demon Slayer includerà un codice per sbloccare Tanjiro Kamado mentre la Digital Deluxe Edition include anche Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira, il costume Butterfly Mansion Patient Wear e 8.000 Slayer Points, oltre a garantire l'accesso anticipato dal 13 ottobre. Il team CyberConnect 2 ha dimostrato di avere notevole esperienza con i giochi anime grazie al successo di Naruto Shippuden e Dragon Ball Z Kakarot, le aspettative per Demon Slayer The Hinokami Chronicles sono dunque molto alte.