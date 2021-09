Demon Slayer The Hinokami Chronicles: il nuovo trailer è dedicato alla modalità Avventura

SEGA ha appena pubblicato sul proprio canale YouTube ufficiale un nuovo trailer dedicato a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles, videogioco ispirato alla celebre serie di anime e manga.

Il filmato in questione ci permette di avere un assaggio della modalità Avventura, la quale avrà come protagonista assoluto Tanjiro Kamado, e della modalità Scontro, ovvero quella in cui è possibile utilizzare un più ampio ventaglio di personaggi. Al termine del frenetico filmato è anche possibile assistere ad un interessante cliffhanger che verrà apprezzato da tutti i fan della serie.

Prima di lasciarvi al filmato, va precisato che il team di sviluppo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles ha annunciato l'arrivo di una serie di contenuti post-lancio completamente gratuiti, tra i quali vi è anche un update grafico per le console di ultima generazione. Pare infatti che in un secondo momento il gioco verrà aggiornato con una Performance Mode a 60fps e filmati a 30fps sia su PlayStation 5 e Xbox Series X che su PC.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà in tutti i negozi a partire dal prossimo 15 ottobre 2021 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

