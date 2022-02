Demon Slayer The Hinokami Chronicles: primo trailer della versione Nintendo Switch

Dopo il leak della scorsa settimana a opera di Weekly Jump, Aniplex e CyberConnect 2 hanno confermato l'arrivo di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles su Nintendo Switch, il gioco è atteso per il 9 giugno in Giappone.

Per l'occasione il publisher ha pubblicato un trailer del gioco e uno spot TV, confermando la presenza di due edizioni, una standard e una limited edition che include alcuni costumi aggiuntivi e 16.000 Kimetsu Points da spendere liberamente.

Non sembrano essere previste modalità aggiuntive o comunque contenuti diversi rispetto a quelli già disponibili, non sappiamo se la versione Switch includerà di base anche i sei personaggi aggiuntivi pubblicati tramite DLC gratuiti. Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles è stato pubblicato lo scorso mese di ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S riscuotendo un discreto successo, ad oggi il gioco di Demon Slayer ha venduto oltre un milione di copie e il debutto su Nintendo Switch permetterà al titolo di espandere ulteriormente il proprio pubblico.

Al momento l'arrivo di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles per Nintendo Switch in Occidente non è stato annunciato dal publisher, aspettiamo eventuali conferme in merito da parte di SEGA, editore del gioco in Europa e Stati Uniti.