Demon Slayer The Hinokami Chronicles: la versione PS5 nel gameplay dello State of Play

Nella cornice mediatica dell'evento State of Play di luglio, gli sviluppatori di CyberConnect 2 hanno mostrato delle scene di gioco inedite di Demon Slayer The Hinokami Chronicles tratte dalla versione PlayStation 5 dell'avventura action ruolistica.

Il video dello show approntato da Sony conferma anche la data di lancio di Demon Slayer precedentemente annunciata da SEGA, ossia il 15 ottobre su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

Il titolo sarà ambientato nel periodo Taisho in Giappone e avrà per protagonista Tanjiro, un ragazzo di buon cuore la cui vita viene stravolta dalla comparsa di un demone che, per ragioni a lui ignote, decide di uccidere la sua famiglia. Dopo aver assistito anche alla trasformazione in un demone di sua sorella minore Nezuko, il giovane Tanjiro non puà far altro che trasformarsi in un uccisore di mostri imbarcandosi in un lungo viaggio per vendicare la morte dei suoi cari e le disavventure accadute a sua sorella.

The Hinokami Chronicles darà così modo agli appassionati di rivivere i momenti più iconici e rappresentativi di questa serie, abbracciando gli archi narrativi di Tanjiro Kamado, Unwavering Resolve e Mugen Train. Nella versione che sarà disponibile a metà ottobre in Europa, il titolo sarà sottotitolato in italiano e proporrà un doppiaggio in lingua inglese e giapponese. Per saperne di più su questo intrigante progetto, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su Demon Slayer dall'anime al videogioco.